Governo brasileiro decide buscar diálogo para reverter tarifas impostas pelos EUA JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 12/03/2025 - 22h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo brasileiro decidiu que não vai retaliar imediatamente os Estados Unidos pela tarifa de 25% imposta às importações de aço e alumínio. A cobrança começou a valer nesta quarta-feira (12). O Brasil é o segundo maior exportador de aço para o mercado americano. No ano passado, as vendas foram de quase R$ 19 bilhões. O Ministério da Fazenda recebeu sugestões da indústria do aço para proteger o setor e vai analisar possíveis medidas. Enquanto isso, as negociações com os americanos continuam sendo coordenadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD