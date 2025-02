Governo dos EUA define como ‘ato antidemocrático’ multas impostas pela Justiça brasileira JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 23h54 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo dos Estados Unidos declarou que as multas impostas pela Justiça brasileira a empresas norte-americanas é um ato antidemocrático. O texto é a primeira manifestação do governo Trump depois de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o bloqueio da rede social Rumble no Brasil por não cumprir decisões judiciais e por não ter um representante legal no país. Confira.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD