Governo dos EUA detalha negociação com o Hamas para a libertação de reféns israelenses

O governo americano deu detalhes da negociação com o grupo terrorista Hamas para a libertação dos reféns israelenses. Na última quarta-feira (5), o presidente Donald Trump recebeu sete ex-reféns que foram libertos e deu um ultimato ao Hamas. A primeira fase do acordo entre o grupo terrorista e Israel valeu até o último sábado (1º) e As negociações para a segunda etapa não avançaram. Por isso, o governo americano decidiu também negociar com o Egito e o Catar, que são os mediadores do conflito. O ex-negociador de reféns, Gershon Baskin, disse que Trump têm influência sobre os países árabes e que eles podem levar a mensagem de forma mais clara ao Hamas, assim conseguindo um desfecho para a negociação.

