Governo elimina tarifas de importação para conter preços de alimentos

Preço dos alimentos: governo confirma isenção da tarifa de importação sobre vários produtos

O governo federal anunciou a eliminação da tarifa de importação sobre vários produtos alimentícios, como carnes, sardinha, café, azeite de oliva, açúcar, óleos de palma e girassol, milho, massas e biscoitos. A medida entra em vigor nesta sexta-feira e será mantida enquanto for necessária para combater a inflação dos alimentos.

A decisão foi confirmada pela Câmara de Comércio Exterior após reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e ministros como Carlos Fávaro, da Agricultura. Além disso, Lula se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para finalizar detalhes da PEC da Segurança Pública, que busca integrar o sistema de segurança para combater o crime organizado. A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional após discussões com governadores e sociedade civil.

Por fim, há expectativas sobre uma possível reforma ministerial com reuniões futuras entre Lula e líderes do Senado para discutir mudanças no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

