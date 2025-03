Governo federal anuncia medidas para reduzir preços dos alimentos Pacote inclui corte de impostos sobre importação e revisão de barreiras sanitárias JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 23h51 (Atualizado em 06/03/2025 - 23h51 ) twitter

Governo federal anuncia pacote de medidas para reduzir o preço dos alimentos

O governo federal anunciou um conjunto de medidas para diminuir o preço dos alimentos no país. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin após reunião com ministros e representantes do setor alimentício. As ações incluem a redução de impostos de importação para produtos como carnes, café, açúcar, milho, óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos e massas.

Além disso, o governo planeja revisar barreiras sanitárias que impedem a importação de alimentos de alguns países. Outra medida proposta é a remoção do ICMS sobre produtos da cesta básica para estimular o setor produtivo e o comércio.

Embora o impacto fiscal dessas renúncias ainda não tenha sido calculado, espera-se que as medidas entrem em vigor em poucos dias e permaneçam até que os preços se estabilizem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participou da reunião mas foi representado pelo secretário de Política Econômica, Guilherme Mello.

