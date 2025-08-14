Logo R7.com
Governo Federal avança em regulamentação de redes sociais

Lula discute com ministros medidas para proteger crianças online

  • Governo federal desenvolve projeto de lei para regulamentar redes sociais.
  • Foco na proteção de crianças e adolescentes contra conteúdos nocivos.
  • Medidas incluem monitoramento de riscos e remoção de conteúdos ilegais.
  • Penas para aliciamento de menores online serão aumentadas pela Câmara.

 

O governo federal está desenvolvendo um projeto de lei para regulamentar as redes sociais, com foco na proteção de crianças e adolescentes. O presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto com ministros para discutir a proposta, que será enviada ao Congresso. A regulamentação visa estabelecer regras para plataformas digitais, responsabilizando-as por conteúdos nocivos como discurso de ódio e pedofilia.

A proposta está em discussão há dois meses e inclui um projeto conhecido como Dever de Cuidado, que exige ações das plataformas para evitar danos a menores. Medidas como monitoramento de riscos e remoção de conteúdos ilegais estão previstas. Hugo Motta, presidente da Câmara, lidera esforços paralelos com um grupo que unifica cerca de 60 projetos sobre o tema.

No Senado, foi aprovado um requerimento para ouvir representantes das grandes empresas de tecnologia. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um aumento de pena para crimes de aliciamento de menores online, aguardando aprovação no plenário.

Qual é o objetivo do projeto de lei que o governo federal está desenvolvendo?

O objetivo do projeto de lei é regulamentar as redes sociais, focando na proteção de crianças e adolescentes, estabelecendo regras para plataformas digitais e responsabilizando-as por conteúdos nocivos.


Que medidas específicas a proposta de regulamentação inclui para proteger menores?

A proposta inclui um projeto conhecido como Dever de Cuidado, que exige ações das plataformas para evitar danos a menores, como monitoramento de riscos e remoção de conteúdos ilegais.

Quem está liderando os esforços paralelos no Congresso sobre a regulamentação das redes sociais?

Hugo Motta, presidente da Câmara, está liderando esforços paralelos com um grupo que unifica cerca de 60 projetos sobre o tema.


Qual foi a ação realizada no Senado relacionada à proteção de menores online?

No Senado, foi aprovado um requerimento para ouvir representantes das grandes empresas de tecnologia e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um aumento de pena para crimes de aliciamento de menores online, aguardando aprovação no plenário.

