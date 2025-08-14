Governo Federal avança em regulamentação de redes sociais
Lula discute com ministros medidas para proteger crianças online
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O governo federal está desenvolvendo um projeto de lei para regulamentar as redes sociais, com foco na proteção de crianças e adolescentes. O presidente Lula se reuniu no Palácio do Planalto com ministros para discutir a proposta, que será enviada ao Congresso. A regulamentação visa estabelecer regras para plataformas digitais, responsabilizando-as por conteúdos nocivos como discurso de ódio e pedofilia.
A proposta está em discussão há dois meses e inclui um projeto conhecido como Dever de Cuidado, que exige ações das plataformas para evitar danos a menores. Medidas como monitoramento de riscos e remoção de conteúdos ilegais estão previstas. Hugo Motta, presidente da Câmara, lidera esforços paralelos com um grupo que unifica cerca de 60 projetos sobre o tema.
No Senado, foi aprovado um requerimento para ouvir representantes das grandes empresas de tecnologia. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um aumento de pena para crimes de aliciamento de menores online, aguardando aprovação no plenário.
