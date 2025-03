Governo federal impede aumento de tarifa elétrica em 6% Decreto cobre prejuízos da Usina de Itaipu com fundo especial JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 05/03/2025 - 23h24 (Atualizado em 05/03/2025 - 23h24 ) twitter

Governo federal publica decreto que barra aumento de 6% na conta de luz

O governo federal emitiu um decreto que evita um aumento de 6% nas contas de luz das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O reajuste cobriria um déficit de R$ 121 milhões da Usina de Itaipu, mas será compensado por um fundo especial.

Em Brasília , discute-se uma reforma ministerial. O deputado Guilherme Boulos, do PSOL, é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente liderada por Márcio Macedo. Essa mudança busca fortalecer laços com movimentos sociais, embora haja resistências no PSOL e no PT. O ex-ministro Paulo Pimenta também é considerado para o cargo.

No Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, mudanças são esperadas após reunião entre o presidente Lula e o ministro Paulo Teixeira. Além disso, Alexandre Padilha assumiu o Ministério da Saúde e se encontrou com Gleisi Hoffmann, futura Secretária de Relações Institucionais.

Ontem, o presidente Lula parabenizou o diretor Walter Salles pelo Oscar de melhor filme internacional para “Ainda Estou Aqui”.

