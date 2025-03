Governo federal lança sistema para combater fraudes no Bolsa Família e no BPC JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 01h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h05 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O governo federal lançou um sistema para fiscalizar e combater as fraudes no Bolsa Família e também no Benefício de Prestação Continuada. No novo plano serão usadas três medidas para identificar golpes: maior prevenção, maior fiscalização e o foco na capacitação de profissionais para fortalecer o controle social e melhoria dos dados usados. A Polícia Federal também vai atuar na fiscalização. E ainda: Brasil é o quinto país mais feliz do mundo, aponta pesquisa.

