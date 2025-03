Governo federal publica decreto que barra aumento de 6% na conta de luz JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 22h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h11 ) twitter

O governo federal publicou, nesta quarta (5), um decreto que evita um aumento de 6% na conta de luz. O percentual iria cobrir os prejuízos da Usina de Itaipu. Depois do Carnaval, o principal assunto em Brasília (DF) é a reforma ministerial. Nos bastidores, começou a ser discutida a possibilidade do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, assumir a Secretaria- Geral da Presidência.

