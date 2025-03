Governo lança guia para gerenciar uso da internet por jovens Iniciativa visa proteger crianças dos riscos digitais JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h21 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo lança guia com dicas para controlar o uso de internet por crianças e adolescentes

O governo federal lançou um guia com orientações para ajudar pais e educadores a gerenciar o uso da internet por crianças e adolescentes, visando protegê-los dos riscos do ambiente digital. Segundo uma pesquisa, 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet no Brasil, totalizando cerca de 25 milhões de usuários. Além disso, revelou-se que 23% desses jovens começaram a usar a internet antes dos seis anos.

Desenvolvido ao longo de dez meses pela Secretaria de Comunicação da Presidência e seis ministérios, o guia propõe recomendações como evitar o uso de telas por crianças menores de dois anos e adiar o acesso a smartphones próprios até os doze anos. Também sugere que pais respeitem a classificação indicativa e monitorem o uso de aplicativos e redes sociais durante a adolescência.

O documento oferece diretrizes práticas para pais e educadores com o intuito de evitar problemas associados ao uso inadequado da internet. Essa iniciativa busca fornecer ferramentas para que famílias e escolas garantam um ambiente digital mais seguro para os jovens.

Assista em vídeo - Governo lança guia com dicas para controlar o uso de internet por crianças e adolescentes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!