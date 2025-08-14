Governo lança pacote de R$ 30 bilhões para empresas afetadas por tarifas Medidas incluem crédito especial e exigem manutenção de empregos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo lança pacote de R$ 30 bilhões para apoiar empresas afetadas por tarifas dos EUA.

M medidas incluem crédito especial e condicionam auxílios à manutenção de empregos.

O plano precisa de aprovação do Legislativo em até 120 dias para manter sua validade.

Benefícios podem se estender a setores como soja e algodão conforme impacto de práticas comerciais dos EUA.

O governo federal divulgou um pacote de medidas para apoiar empresas impactadas por tarifas dos Estados Unidos. O plano, chamado de Brasil Soberano, destina R$ 30 bilhões em auxílios e condiciona o acesso ao crédito à preservação dos empregos.

O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, com a presença de empresários, ministros e líderes do Congresso. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Legislativo em até 120 dias para manter sua validade. Lula destacou a complexidade das negociações com os EUA e descartou retaliações.

As ações incluem linhas de crédito com taxas reduzidas, ampliação do programa Reintegra, adiamento de impostos e prorrogação de regimes fiscais para insumos importados. O governo também permitirá a compra de produtos perecíveis para programas de alimentação. A criação de uma câmara para monitorar o emprego nos setores beneficiados também foi anunciada.

As tarifas afetam 36% dos produtos exportados para os EUA, representando 4% das exportações brasileiras. O governo indicou que os benefícios podem ser estendidos a setores como soja e algodão, caso sejam afetados por práticas comerciais agressivas dos EUA.

Qual é o objetivo do pacote de R$ 30 bilhões anunciado pelo governo federal?

O pacote visa apoiar empresas impactadas por tarifas dos Estados Unidos, condicionando o acesso ao crédito à preservação de empregos.

Quais são algumas das medidas incluídas no pacote de assistência?

As medidas incluem linhas de crédito com taxas reduzidas, ampliação do programa Reintegra, adiamento de impostos, prorrogação de regimes fiscais para insumos importados e a compra de produtos perecíveis para programas de alimentação.

Qual é o prazo para a aprovação da medida provisória pelo Legislativo?

A medida provisória precisa ser aprovada pelo Legislativo em até 120 dias para manter sua validade.

Como as tarifas dos EUA afetam o comércio brasileiro?

As tarifas afetam 36% dos produtos exportados para os EUA, representando 4% das exportações brasileiras, e benefícios podem ser estendidos a setores como soja e algodão, caso enfrentem práticas comerciais agressivas dos EUA.

