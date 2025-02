Governo libera FGTS para demitidos que aderiram ao saque-aniversário JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 11h13 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h18 ) twitter

Mais de 12 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS poderão sacar os recursos depositados antes da demissão. O Ministério do Trabalho anunciou que uma medida provisória será publicada até sexta-feira (28) com detalhes sobre as regras. Desde 2020, o saque- aniversário permite acesso a parte do saldo anualmente no mês de nascimento, mas impedia o saque em caso de demissão sem justa causa por dois anos.

