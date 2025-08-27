Logo R7.com
Granizo causa destruição em Castro (PR) e mobiliza ajuda emergencial

Tempestade danifica mais de 600 casas; nenhuma vítima registrada

  • Uma tempestade de granizo atingiu Castro, Paraná, em apenas 15 minutos.
  • Mais de 600 casas foram danificadas, mas não houve registro de feridos.
  • Uma loja de materiais de construção desabou devido ao peso do granizo.
  • Central emergencial foi criada para ajudar moradores com lonas, telhas e cobertores.

 

Uma tempestade de granizo atingiu Castro, no Paraná, transformando a cidade em um cenário que lembrava neve. Em apenas 15 minutos, pedras de gelo cobriram uma rodovia estadual e danificaram mais de 600 casas. Apesar dos estragos significativos, não houve registro de acidentes ou feridos na cidade localizada a cerca de 160 km de Curitiba.

O gelo persistiu nas ruas até o início da tarde. Uma loja de materiais de construção foi especialmente afetada pelo peso do granizo, resultando no desabamento do teto. Para ajudar os moradores afetados, uma central emergencial foi rapidamente organizada para distribuir lonas, telhas e cobertores.

Dona Ronilda, moradora local de 61 anos, nunca havia presenciado algo semelhante e contou com o apoio dos vizinhos para proteger sua casa. Embora aproximadamente 2 mil pessoas tenham sido impactadas pela tempestade, a rápida resposta da Defesa Civil e dos bombeiros garantiu que não houvesse vítimas.

