Granizo causa destruição em Castro (PR) e mobiliza ajuda emergencial
Tempestade danifica mais de 600 casas; nenhuma vítima registrada
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma tempestade de granizo atingiu Castro, no Paraná, transformando a cidade em um cenário que lembrava neve. Em apenas 15 minutos, pedras de gelo cobriram uma rodovia estadual e danificaram mais de 600 casas. Apesar dos estragos significativos, não houve registro de acidentes ou feridos na cidade localizada a cerca de 160 km de Curitiba.
O gelo persistiu nas ruas até o início da tarde. Uma loja de materiais de construção foi especialmente afetada pelo peso do granizo, resultando no desabamento do teto. Para ajudar os moradores afetados, uma central emergencial foi rapidamente organizada para distribuir lonas, telhas e cobertores.
Dona Ronilda, moradora local de 61 anos, nunca havia presenciado algo semelhante e contou com o apoio dos vizinhos para proteger sua casa. Embora aproximadamente 2 mil pessoas tenham sido impactadas pela tempestade, a rápida resposta da Defesa Civil e dos bombeiros garantiu que não houvesse vítimas.
Perguntas e Respostas
O que aconteceu em Castro, no Paraná?
Uma tempestade de granizo atingiu Castro, transformando a cidade em um cenário que lembrava neve e danificando mais de 600 casas.
Houve vítimas em Castro devido à tempestade de granizo?
Não houve registro de acidentes ou feridos, apesar dos danos significativos.
Como a comunidade de Castro está lidando com os danos causados pela tempestade?
Uma central emergencial foi organizada para distribuir lonas, telhas e cobertores aos moradores afetados.
Qual foi a reação de Dona Ronilda, uma moradora local, diante da tempestade?
Dona Ronilda, de 61 anos, comentou que nunca havia presenciado algo semelhante e contou com o apoio dos vizinhos para proteger sua casa.
Assista ao vídeo - Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná
