Gregos vão às ruas para cobrar investigação sobre acidente com trens que matou 57 pessoas

Em Atenas, capital da Grécia, manifestantes entraram em confronto com a polícia. A tropa de choque usou gás lacrimogêneo contra a multidão, que respondeu com coquetéis molotov. Mais de 300 mil pessoas foram às ruas para lembrar um acidente com dois trens que matou 57 pessoas, há dois anos. O país enfrenta uma greve-geral para pressionar por uma solução do caso.

