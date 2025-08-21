Logo R7.com
Guardas municipais prendem suspeitos de roubo a turistas alemães em Copacabana

Assaltantes levaram até as roupas das vítimas

Guardas municipais no Rio de Janeiro prenderam dois suspeitos de roubar turistas alemães na praia de Copacabana. As vítimas foram encontradas apenas de cueca após terem suas roupas levadas. Os assaltantes foram localizados em uma farmácia utilizando o cartão de crédito das vítimas e resistiram à prisão. Os objetos roubados foram recuperados e os suspeitos enfrentarão acusações de furto, com penas variando de um a quatro anos de prisão.

Este incidente reflete um problema maior de violência contra turistas na cidade. No ano passado, houve 3.400 ocorrências envolvendo estrangeiros, com furtos de celulares em praias representando a maioria dos casos. Outros incidentes recentes incluem um golpe “Boa Noite Cinderela” aplicado a um turista francês em Copacabana e uma turista americana esfaqueada em Niterói.

