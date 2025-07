Hackers desviam milhões de empresas; polícia recupera parte do valor Operação policial prende três suspeitos em esquema cibernético JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Três suspeitos foram presos em operação policial relacionada a desvio de dinheiro de empresas de tecnologia.

R$ 5 milhões foram recuperados dos R$ 24 milhões desviados em fraudes cibernéticas.

A quadrilha utilizava credenciais verdadeiras para invadir sistemas financeiros de empresas.

A polícia investiga atividades suspeitas em empresa de pagamentos que movimentou R$ 2 bilhões em dois anos.

Polícia prende suspeitos de hackear empresas de tecnologia e recupera R$ 5 milhões

Uma operação policial realizada pela Polícia Paulista resultou na prisão de três indivíduos envolvidos em um esquema de desvio de dinheiro de empresas de tecnologia. Foram recuperados R$ 5 milhões dos R$ 24 milhões desviados em uma das fraudes. A quadrilha operava organizada, com hackers invadindo sistemas financeiros usando credenciais verdadeiras. Havia gerentes contratando “conteiros” para movimentar o dinheiro desviado, dificultando seu rastreamento.

A investigação destacou atividades financeiras suspeitas em uma empresa de pagamentos que movimentou R$ 2 bilhões em dois anos, parte proveniente de fraudes. A divisão cibernética da polícia recebeu nos últimos seis meses cerca de 1.200 queixas relacionadas a crimes digitais, metade por invasão de sistemas.

Durante a operação, celulares e computadores foram apreendidos para análise com um programa israelense especializado na recuperação de dados apagados. As defesas dos suspeitos não foram localizadas para comentar o caso, enquanto as autoridades continuam procurando o chefe do grupo criminoso.

