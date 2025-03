Hamas anuncia que libertará mais um refém em meio às negociações da nova fase do cessar-fogo JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/03/2025 - 23h11 (Atualizado em 15/03/2025 - 18h01 ) twitter

Em meio às negociações da segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista anunciou que vai libertar mais um refém. O soldado Edan Alexander, que tem cidadania americana, será libertado. Ele estava trabalhando perto da Faixa de Gaza, no dia dos ataques contra Israel, em 7 de outubro de 2023. O anúncio acontece depois de uma nova rodada de negociações no catar. Até agora, não houve consenso entre Israel e o Hamas.

