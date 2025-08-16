Helicóptero resgata ferido após colisão na Linha Vermelha

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros pousou na Linha Vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro, para resgatar vítimas de um acidente envolvendo três carros. O incidente resultou em quatro feridos, incluindo um homem em estado grave que foi transportado de helicóptero para um hospital próximo. A via expressa, que liga o Centro do Rio à Baixada Fluminense, ficou interditada por cerca de três horas nos dois sentidos para o resgate e remoção dos veículos.
