Hezbollah ameaça guerra civil no Líbano em meio a tensão regional
Israel intensifica operações contra túneis do Hamas em Gaza
A situação no Oriente Médio se agrava com a ameaça do Hezbollah de iniciar um conflito interno no Líbano caso o governo local prossiga com o plano de desarmar o grupo. Paralelamente, Israel intensifica suas operações na Faixa de Gaza, descobrindo e bloqueando túneis utilizados pelo Hamas.
Durante um mês, as forças israelenses conduziram operações para bloquear uma rede de túneis de sete quilômetros no norte da Faixa de Gaza, ação considerada crucial para enfraquecer a célula do Hamas em Beit Hanoun. Nos arredores da cidade de Gaza, prédios utilizados por militantes foram demolidos, e os residentes receberam instruções para evacuar a área.
No Líbano, a tensão cresce com a ameaça do Hezbollah de iniciar uma guerra civil se o governo avançar com o desarmamento do grupo, uma iniciativa apoiada pelos Estados Unidos. O Hezbollah, que recebe apoio financeiro do Irã, tem enfrentado dificuldades após ações militares israelenses que resultaram na morte de cinco mil membros. Um cessar-fogo foi estabelecido, interrompendo os confrontos momentaneamente.
Qual é a ameaça do Hezbollah em relação ao governo libanês?
O Hezbollah ameaçou iniciar um conflito interno no Líbano caso o governo avance com o plano de desarmar o grupo.
Como Israel está agindo em relação ao Hamas na Faixa de Gaza?
Israel intensificou suas operações na Faixa de Gaza, bloqueando uma rede de túneis de sete quilômetros utilizados pelo Hamas e demolindo prédios ocupados por militants.
Quais são os resultados das ações militares israelenses contra o Hezbollah?
As ações militares israelenses resultaram na morte de cinco mil membros do Hezbollah, que enfrenta dificuldades devido a essas operações.
O que está influenciando a situação no Líbano e no conflito regional?
A situação no Líbano é influenciada pelo apoio financeiro do Irã ao Hezbollah e pela iniciativa de desarmamento apoiada pelos Estados Unidos.
