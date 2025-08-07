Homem é morto em frente à casa por falsos policiais em São Paulo

Malcolm Gomes foi assassinado por homens que se passaram por policiais na zona sul de São Paulo.
Os suspeitos abordaram Malcolm à procura de seu irmão, e ele foi agredido e baleado após se recusar a colaborar.
As câmeras de segurança indicam que o crime pode estar relacionado a um esquema de extorsão ligado ao comércio da família.
A polícia investiga possíveis conexões com agentes de segurança e já prendeu dez pessoas por extorsão recente na região.
A polícia de São Paulo está à procura dos responsáveis pelo assassinato de um homem baleado em frente à sua casa na zona sul da cidade. Dois homens que se identificaram como policiais civis abordaram o rapaz afirmando procurar seu irmão. Após recusar-se a colaborar, ele foi agredido e baleado, não resistindo aos ferimentos.
Câmeras de segurança registraram o crime, levantando suspeitas de que a motivação esteja ligada à extorsão devido ao comércio da família no centro da cidade.
A polícia investiga se agentes de segurança estão envolvidos no crime. Nos últimos dez dias, ao menos dez pessoas foram presas por se passarem por falsos policiais extorquindo comerciantes que chegam do Paraguai e ameaçando famílias na zona leste.
