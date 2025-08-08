Homem é preso em SP por crime contra morador de rua

Douglas Pereira Cavalcanti foi preso em São Paulo acusado de esfaquear um morador de rua na zona sul da cidade. Em sua casa, foram encontrados desenhos com símbolos nazistas, facas e réplicas de armas. O ataque foi capturado por câmeras de segurança que mostram a vítima tentando reagir após ser ferida.
O suspeito alegou estar se defendendo de um roubo que não ocorreu, segundo as imagens. A polícia investiga se o crime foi motivado por ódio devido à condição da vítima. Douglas já tinha antecedentes por tentar matar seu próprio pai e agora permanece detido por pelo menos 30 dias até nova audiência.
