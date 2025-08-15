Homem é preso por suspeita de matar companheira grávida no Rio Leonardo do Santos Silva foi capturado em São João de Meriti após tentar fugir JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Leonardo do Santo Silva foi preso por suspeita de assassinar sua companheira grávida de sete meses, Lucélia Zangirolami.

O crime aconteceu quando Lucélia foi jogada da janela do quinto andar do condomínio onde moravam.

O suspeito tentou fugir e foi encontrado em São João de Meriti, já com uma ordem de prisão temporária.

Vizinhos relataram agressões frequentes, mas Lucélia não registrou queixa devido a ameaças às filhas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, Leonardo do Santos Silva foi preso sob a suspeita de ter assassinado sua companheira grávida de sete meses. O crime ocorreu no condomínio onde residiam, quando Lucélia Zangirolami foi jogada da janela do quinto andar.

O suspeito foi encontrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tentando escapar pelos fundos de uma casa. Ele já tinha uma ordem de prisão temporária decretada pela Justiça.

Vizinhos relataram que Leonardo frequentemente agredia Lucélia e que ela não registrou queixa por temer pela segurança das filhas, ameaçadas pelo suspeito. No dia do crime, houve uma discussão seguida de agressão. A defesa de Leonardo não foi localizada para comentar o caso.

Quem foi preso por suspeita de assassinar a companheira grávida no Rio de Janeiro?

Leonardo do Santos Silva foi preso sob a suspeita de ter assassinado sua companheira, Lucélia Zangirolami, que estava grávida de sete meses.

‌



Como ocorreu o crime envolvendo Lucélia Zangirolami?

O crime aconteceu no condomínio onde residiam, quando Lucélia foi jogada da janela do quinto andar.

Por que a vítima não havia registrado queixas contra Leonardo do Santo Silva?

Vizinhos relataram que Lucélia não registrou queixa porque temia pela segurança das filhas, que estavam ameaçadas pelo suspeito.

‌



Onde Leonardo do Santo Silva foi encontrado após o crime?

Leonardo foi encontrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tentando escapar pelos fundos de uma casa.

Veja também

‌



Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Defesas do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado entregam alegações finais ao STF Vira-lata resgatada das ruas se torna auxiliar de peritos do Instituto de Criminalística de SP Polícia investiga internação forçada de mulher em clínica psiquiátrica por disputa de herança Anatel retira obrigatoriedade de prefixo para identificação de chamadas de telemarketing Minuto JR: Quase 90 balões são apreendidos em São Paulo Polícia procura por dois criminosos que balearam homem durante tentativa de assalto em Salvador Homem é preso suspeito de matar companheira grávida de sete meses no Rio de Janeiro Justiça da Paraíba autoriza novas buscas e apreensões em imóveis do influenciador Hytalo Santos Relatório interno da Meta revela interações sexuais com crianças em conversas com a IA da empresa 17 pessoas são presas suspeitas de participar de esquema de roubo de celulares Um dos condenados pelos atos de 8 de janeiro rompe tornozeleira eletrônica e foge do Brasil Funcionário de banco público é preso por suspeita de fraude no Rio de Janeiro Empresário suspeito de matar gari é transferido para presídio em Belo Horizonte Veja a previsão do tempo para esta sexta (15) Ucrânia lança drones contra a Rússia; ataque deixa feridos e provoca incêndios no sul do país Governo americano afirma que vai revogar mais vistos de pessoas ligadas ao programa Mais Médicos Após anúncio de medidas contra tarifaço, exportadores ainda têm dúvidas sobre o acesso a benefícios Lula responde que Donald Trump mente quando diz que o Brasil é um mau parceiro comercial Streaming da RECORD está de cara nova e passa a se chamar RecordPlus Donald Trump afirma que Brasil é um 'parceiro comercial horrível' e volta a defender Bolsonaro

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!