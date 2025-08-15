Homem é preso por suspeita de matar companheira grávida no Rio

Leonardo do Santo Silva foi preso por suspeita de assassinar sua companheira grávida de sete meses, Lucélia Zangirolami.
No Rio de Janeiro, Leonardo do Santos Silva foi preso sob a suspeita de ter assassinado sua companheira grávida de sete meses. O crime ocorreu no condomínio onde residiam, quando Lucélia Zangirolami foi jogada da janela do quinto andar.
O suspeito foi encontrado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tentando escapar pelos fundos de uma casa. Ele já tinha uma ordem de prisão temporária decretada pela Justiça.
Vizinhos relataram que Leonardo frequentemente agredia Lucélia e que ela não registrou queixa por temer pela segurança das filhas, ameaçadas pelo suspeito. No dia do crime, houve uma discussão seguida de agressão. A defesa de Leonardo não foi localizada para comentar o caso.
