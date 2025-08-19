Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Hytalo Souza é transferido para detenção em SP

Investigação por tráfico de pessoas e exploração sexual continua

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Hytalo Souza e Israel Vicente foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros em São Paulo.
  • A prisão preventiva foi ordenada pela Justiça da Paraíba por suspeitas de tráfico de pessoas e exploração sexual.
  • A defesa dos influenciadores planeja recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, negando intenção de fuga.
  • O caso ganhou destaque após denúncias sobre a adultização de crianças feita pelo influenciador Felca e está sob segredo de Justiça.

 

O influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, para cumprir prisão preventiva. A Justiça da Paraíba ordenou a prisão devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A transferência ocorreu sob forte segurança desde a carceragem de Carapicuíba. Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo. Em uma busca na mansão deles em João Pessoa, autoridades apreenderam oito celulares.

A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiça, negando qualquer intenção de fuga do país. O caso ganhou atenção após denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais e permanece sob segredo de Justiça. A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos investigados para o estado.

Quem são os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo?

Os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo são o influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente.


Por que a Justiça da Paraíba ordenou a prisão de Hytalo Souza e Israel Vicente?

A prisão foi ordenada devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

O que aconteceu durante a transferência de Hytalo Souza e Israel Vicente?

A transferência ocorreu sob forte segurança e Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo.


Qual é a posição da defesa dos influenciadores em relação às acusações?

A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiçaa, negando qualquer intenção de fuga do país.

Veja também


Suspeitos de exploração sexual de menores, influenciador Hytalo Santos e o companheiro são transferidos para presídio em São Paulo

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.