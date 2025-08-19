Hytalo Souza é transferido para detenção em SP
Investigação por tráfico de pessoas e exploração sexual continua
O influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, para cumprir prisão preventiva. A Justiça da Paraíba ordenou a prisão devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.
A transferência ocorreu sob forte segurança desde a carceragem de Carapicuíba. Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo. Em uma busca na mansão deles em João Pessoa, autoridades apreenderam oito celulares.
A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiça, negando qualquer intenção de fuga do país. O caso ganhou atenção após denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais e permanece sob segredo de Justiça. A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos investigados para o estado.
Quem são os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo?
Os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo são o influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente.
Por que a Justiça da Paraíba ordenou a prisão de Hytalo Souza e Israel Vicente?
A prisão foi ordenada devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.
O que aconteceu durante a transferência de Hytalo Souza e Israel Vicente?
A transferência ocorreu sob forte segurança e Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo.
Qual é a posição da defesa dos influenciadores em relação às acusações?
A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiçaa, negando qualquer intenção de fuga do país.
