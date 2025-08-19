Hytalo Souza é transferido para detenção em SP Investigação por tráfico de pessoas e exploração sexual continua JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 01h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Souza e Israel Vicente foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros em São Paulo.

A prisão preventiva foi ordenada pela Justiça da Paraíba por suspeitas de tráfico de pessoas e exploração sexual.

A defesa dos influenciadores planeja recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, negando intenção de fuga.

O caso ganhou destaque após denúncias sobre a adultização de crianças feita pelo influenciador Felca e está sob segredo de Justiça.

O influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, para cumprir prisão preventiva. A Justiça da Paraíba ordenou a prisão devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

A transferência ocorreu sob forte segurança desde a carceragem de Carapicuíba. Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo. Em uma busca na mansão deles em João Pessoa, autoridades apreenderam oito celulares.

A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiça, negando qualquer intenção de fuga do país. O caso ganhou atenção após denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de crianças nas redes sociais e permanece sob segredo de Justiça. A Justiça da Paraíba solicitou a transferência dos investigados para o estado.

Quem são os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo?

Os indivíduos transferidos para detenção em São Paulo são o influenciador Hytalo Souza e seu parceiro Israel Vicente.

Por que a Justiça da Paraíba ordenou a prisão de Hytalo Souza e Israel Vicente?

A prisão foi ordenada devido à suspeita de envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

O que aconteceu durante a transferência de Hytalo Souza e Israel Vicente?

A transferência ocorreu sob forte segurança e Hytalo foi visto algemado e emocionado durante o processo.

Qual é a posição da defesa dos influenciadores em relação às acusações?

A defesa dos influenciadores pretende recorrer no Superior Tribunal de Justiçaa, negando qualquer intenção de fuga do país.

