Idec questiona legalidade de resolução que permite planos de saúde sem internação JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/03/2025 - 21h38 (Atualizado em 16/03/2025 - 12h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Instituto de Defesa do Consumidor ingressou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os representantes do Idec questionam a legalidade de uma resolução que permite planos de saúde sem internação. Especialistas alertam que esses planos podem dar uma falsa sensação de segurança ao consumidor, que paga pelo serviço, mas pode ficar sem assistência em situações mais graves.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD