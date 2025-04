Imagens de câmera corporal levam ao indiciamento de PMs por abuso em São Bernardo Policiais militares são presos após suspeita de abuso contra jovem durante o Carnaval JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/04/2025 - 00h58 (Atualizado em 18/04/2025 - 00h58 ) twitter

Câmera corporal ajuda polícia a concluir investigação sobre denúncia de estupro contra dois PMs

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre uma denúncia de estupro envolvendo dois policiais militares com base em imagens de uma câmera corporal. Os policiais, identificados como cabo James Gomes e soldado Leo Aquino, foram indiciados e estão detidos no presídio da Polícia Militar. O incidente ocorreu durante o Carnaval em São Bernardo do Campo, em que uma jovem de 20 anos foi abordada pelos PMs.

A jovem teria pedido ajuda para recarregar o celular e aceitou uma carona oferecida pelos policiais. Durante o percurso, ela enviou mensagens à mãe mencionando uma bebida amarela com o soldado Leo. As imagens mostram que os policiais passaram mais de duas horas com a jovem, consumindo bebidas e cometendo abusos.

Em Diadema, após uma parada, a câmera corporal do cabo James foi desligada por um período significativo. Quando religada, a jovem já não estava no carro, e seus pertences foram deixados na viatura. O soldado Leo teria descartado a bolsa da jovem em um rio. A Polícia Civil ainda busca as imagens da câmera do soldado Leo não entregues pela PM. A defesa dos policiais não se manifestou, enquanto a Polícia Militar afirmou que investigará qualquer desvio de conduta.

