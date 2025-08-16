Impactos ambientais de rodovia para COP30 preocupam moradores em Belém Comunidades locais enfrentam desmatamento e prejuízos econômicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h12 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A construção da rodovia em Belém para a COP30 gera preocupações ambientais e críticas locais.

Desmatamento afeta comunidades dependentes da pesca e agricultura, levando a prejuízos econômicos.

A Defensoria Pública investiga os impactos e garante direitos das famílias afetadas, como posse de terra.

A Secretaria de Meio Ambiente afirma que as obras possuem licença, apesar das contestações da população.

A construção de uma rodovia em Belém para a COP30 tem gerado críticas devido à destruição de parte da floresta nativa e áreas de pesca. A Defensoria Pública do Pará investiga o caso, destacando os impactos nas comunidades que dependiam da pesca e da agricultura.

Moradores relatam alterações significativas no ambiente, com perda de acesso à avenida e deslocamento de animais para áreas habitadas por humanos. Em uma comunidade de 215 famílias, o assoreamento do rio prejudicou a pesca de camarões e peixes, essenciais para a subsistência local.

A Defensoria Pública entrou com ação para garantir direitos das famílias afetadas, incluindo posse da terra e continuidade das atividades agrárias. O documento destaca a ausência de compensações financeiras adequadas para os moradores.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirma que as obras possuem licença ambiental e ocorrem em áreas já modificadas por atividades humanas. O processo de indenização está em andamento.

Quais são os principais impactos ambientais da construção da rodovia em Belém para a COP30?

A construção da rodovia em Belém tem gerado críticas devido à destruição de parte da floresta nativa e áreas de pesca, afetando diretamente as comunidades que dependem dessas atividades.

Como a Defensoria Pública do Pará está agindo em relação aos moradores afetados?

A Defensoria Pública do Pará está investigando o caso e entrou com ação para garantir os direitos das famílias afetadas, incluindo a posse da terra e a continuidade das atividades agrárias, além de destacar a falta de compensações financeiras adequadas.

Que mudanças os moradores relataram devido à construção da rodovia?

Moradores relataram alterações significativas no ambiente, como perda de acesso à avenida e deslocamento de animais para áreas habitadas, além do assoreamento do rio, que prejudicou a pesca de camarões e peixes essenciais à subsistência local.

O que diz a Secretaria Estadual de Meio Ambiente sobre as obras?

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirma que as obras possuem licença ambiental e ocorrem em áreas já modificadas por atividades humanas, destacando que o processo de indenização está em andamento.

