Impactos ambientais de rodovia para COP30 preocupam moradores em Belém
Comunidades locais enfrentam desmatamento e prejuízos econômicos
A construção de uma rodovia em Belém para a COP30 tem gerado críticas devido à destruição de parte da floresta nativa e áreas de pesca. A Defensoria Pública do Pará investiga o caso, destacando os impactos nas comunidades que dependiam da pesca e da agricultura.
Moradores relatam alterações significativas no ambiente, com perda de acesso à avenida e deslocamento de animais para áreas habitadas por humanos. Em uma comunidade de 215 famílias, o assoreamento do rio prejudicou a pesca de camarões e peixes, essenciais para a subsistência local.
A Defensoria Pública entrou com ação para garantir direitos das famílias afetadas, incluindo posse da terra e continuidade das atividades agrárias. O documento destaca a ausência de compensações financeiras adequadas para os moradores.
A Secretaria Estadual de Meio Ambiente afirma que as obras possuem licença ambiental e ocorrem em áreas já modificadas por atividades humanas. O processo de indenização está em andamento.
