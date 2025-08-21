Importadores dos EUA buscam alternativas ao café brasileiro
Tarifas de importação geram preocupações com escassez e aumento de preços
Empresas americanas que importam café estão procurando novos fornecedores após a imposição de tarifas de 50% sobre o produto brasileiro. A medida levanta preocupações sobre a possível escassez de café nos Estados Unidos e aumento dos preços. Para mitigar esses riscos, compradores estão explorando mercados alternativos em países como Peru e México.
O governo Trump aceitou discutir a questão na Organização Mundial do Comércio, embora considere as tarifas uma questão estratégica de segurança nacional. Essa situação pode abrir espaço para negociações entre autoridades brasileiras e americanas para resolver a disputa comercial.
Além disso, produtores de soja nos Estados Unidos pedem ao governo que reduza tarifas sobre produtos chineses, alegando que a China está preferindo o produto brasileiro, afetando suas vendas internas. Em resposta, a Casa Branca destacou acordos comerciais que permitirão exportações para a União Europeia, Reino Unido e Japão.
