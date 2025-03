Incêndio em boate na Macedônia do Norte leva à prisão de 20 pessoas Tragédia durante show de hip-hop deixa dezenas de mortos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h08 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h08 ) twitter

Polícia prende 20 pessoas por incêndio em boate que deixou quase 60 mortos, na Macedônia do Norte

Um incêndio devastador em uma boate na Macedônia do Norte resultou na morte de quase 60 jovens e feriu outros 150 durante um show de hip-hop. O incidente ocorreu quando efeitos pirotécnicos atingiram a espuma de isolamento no teto, causando rápida propagação das chamas.

Na capital, estudantes realizaram vigílias para homenagear as vítimas, enquanto um bar pertencente ao dono da boate foi vandalizado na mesma cidade do incidente. As autoridades revelaram que a licença da boate foi obtida ilegalmente e que o local não possuía extintores de incêndio, nem saídas de emergência adequadas.

Entre os presos estão o gerente da boate, membros da banda que se apresentava e funcionários do governo responsáveis pela emissão de alvarás. A tragédia remete ao incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, Brasil, em 2013, que causou a morte de 242 pessoas.

