Incêndio florestal provoca uma morte e deixa milhares de pessoas desabrigadas no Japão

No Japão, uma pessoa morreu e milhares estão desabrigadas devido a um incêndio florestal. A cidade de Ofunato, no nordeste do país, é uma das mais afetadas pelo fogo. Cerca de 1.800 bombeiros de todo o Japão trabalham para apagar as chamas, e mais de 3 mil pessoas precisaram sair de casa em busca de abrigo. Este é o pior incêndio florestal do país em mais de 30 anos. As causas de como o fogo começou ainda são investigadas.

