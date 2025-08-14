Incêndios atingem fábrica em Goiânia e depósito em São Paulo Fábrica desativada armazenava material inflamável para fraldas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 23h31 (Atualizado em 13/08/2025 - 23h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Incêndio em fábrica desativada em Goiânia, armazenando material inflamável para fraldas.

Fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado, mas ninguém se feriu.

Outro incêndio destruiu depósito de materiais recicláveis em São Paulo, com fumaça escura visível.

Guarda Civil prendeu foragido por homicídio qualificado em São Paulo, com auxílio de sistema de reconhecimento facial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia. O local armazenava material inflamável usado na fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado. Ninguém se feriu.

No interior de São Paulo, um outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis, cobrindo o céu com fumaça escura. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater as chamas. Assim como no primeiro incidente, ninguém ficou ferido e as causas estão sob investigação.

Em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu Diego Henrique Rodrigues, um assassino foragido acusado de homicídio qualificado. Ele foi capturado apenas quatro horas após a emissão do mandado de prisão com a ajuda do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial.

O que aconteceu com a fábrica em Goiânia?

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia, que armazenava material inflamável usado na fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado, mas ninguém se feriu.

‌



Qual foi o outro incidente relacionado a incêndios registrado e onde ocorreu?

Outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis no interior de São Paulo, cobrindo o céu com fumaça escura. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater as chamas. Assim como no primeiro incidente, ninguém ficou ferido e as causas estão sob investigação.

Quais medidas foram adotadas para controlar o incêndio em São Paulo?

Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater o incêndio no depósito de materiais recicláveis em São Paulo.

‌



Houve algum evento criminal relatado na mesma região onde os incêndios ocorreram?

Sim, em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu Diego Henrique Rodrigues, um assassino foragido acusado de homicídio qualificado. Ele foi capturado apenas quatro horas após a emissão do mandado de prisão, com a ajuda do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial.

Veja também

‌



Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/08/2025 Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13) Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto passa mal e tem que ser operado em São Paulo Registros de infrações de trânsito estão suspensos em parte de rodovias federais com radares Especialistas defendem que redes sociais removam conteúdos com sexualização infantil na internet Presidente Lula debate com integrantes do governo projeto de lei para regulamentar redes sociais Casa do influenciador Hytalo Santos é alvo de mandado de busca e apreensão em João Pessoa (PB) Vendas do comércio registram terceiro mês consecutivo de queda Minuto JR: Incêndio atinge fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia Quatro pessoas são presas em Goiás suspeitas de sacar ilegalmente FGTS de trabalhadores Solução duradoura para o tarifaço seria um acordo do Brasil com os EUA, dizem especialistas Festival de Cinema de Gramado começa nesta quarta-feira (13) no Rio Grande do Sul Policial militar do Bope é baleado durante operação contra traficantes de facção criminosa do RJ SP: policial baleado em Paraisópolis faz reconhecimento de homem que roubou a arma dele Autoridades alertam para riscos de motos aquáticas após série de acidentes em praias brasileiras EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano Donald Trump promete 'consequências severas' à Russia se guerra contra a Ucrânia não acabar Chefe das forças armadas de Israel aprova plano militar para nova ofensiva na Faixa de Gaza TJ mantém prisão de suspeitos de envolvimento em esquema de corrupção da Secretaria da Fazenda de SP

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!