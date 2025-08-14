Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Incêndios atingem fábrica em Goiânia e depósito em São Paulo

Fábrica desativada armazenava material inflamável para fraldas

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Incêndio em fábrica desativada em Goiânia, armazenando material inflamável para fraldas.
  • Fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado, mas ninguém se feriu.
  • Outro incêndio destruiu depósito de materiais recicláveis em São Paulo, com fumaça escura visível.
  • Guarda Civil prendeu foragido por homicídio qualificado em São Paulo, com auxílio de sistema de reconhecimento facial.

 

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia. O local armazenava material inflamável usado na fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado. Ninguém se feriu.

No interior de São Paulo, um outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis, cobrindo o céu com fumaça escura. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater as chamas. Assim como no primeiro incidente, ninguém ficou ferido e as causas estão sob investigação.

Em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu Diego Henrique Rodrigues, um assassino foragido acusado de homicídio qualificado. Ele foi capturado apenas quatro horas após a emissão do mandado de prisão com a ajuda do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial.

O que aconteceu com a fábrica em Goiânia?

Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia, que armazenava material inflamável usado na fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado, mas ninguém se feriu.


Qual foi o outro incidente relacionado a incêndios registrado e onde ocorreu?

Outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis no interior de São Paulo, cobrindo o céu com fumaça escura. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater as chamas. Assim como no primeiro incidente, ninguém ficou ferido e as causas estão sob investigação.

Quais medidas foram adotadas para controlar o incêndio em São Paulo?

Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater o incêndio no depósito de materiais recicláveis em São Paulo.


Houve algum evento criminal relatado na mesma região onde os incêndios ocorreram?

Sim, em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu Diego Henrique Rodrigues, um assassino foragido acusado de homicídio qualificado. Ele foi capturado apenas quatro horas após a emissão do mandado de prisão, com a ajuda do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial.

Veja também


Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.