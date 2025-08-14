Incêndios atingem fábrica em Goiânia e depósito em São Paulo
Fábrica desativada armazenava material inflamável para fraldas
Um incêndio atingiu uma fábrica desativada de fertilizantes na região metropolitana de Goiânia. O local armazenava material inflamável usado na fabricação de fraldas. O fogo começou no fim da manhã e ainda não foi totalmente controlado. Ninguém se feriu.
No interior de São Paulo, um outro incêndio destruiu um depósito de materiais recicláveis, cobrindo o céu com fumaça escura. Helicópteros e caminhões-pipa foram acionados para combater as chamas. Assim como no primeiro incidente, ninguém ficou ferido e as causas estão sob investigação.
Em São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana prendeu Diego Henrique Rodrigues, um assassino foragido acusado de homicídio qualificado. Ele foi capturado apenas quatro horas após a emissão do mandado de prisão com a ajuda do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial.
