Incêndios florestais causam destruição em Patras, Grécia

A Grécia enfrenta um dos piores incêndios florestais do ano, com mais de 20 focos ativos. A cidade de Patras, localizada a 200 km de Atenas, é uma das áreas mais afetadas, resultando na evacuação urgente dos moradores.
Os incêndios destruíram cerca de 500 veículos em um estacionamento. Pelo menos três pessoas morreram e 13 bombeiros ficaram feridos no combate às chamas. A situação é agravada por uma onda de calor com temperaturas superiores a 40 graus e ventos fortes que dificultam o controle do fogo.
