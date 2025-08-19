Incêndios florestais devastam Portugal e Espanha com seis mortes

Os incêndios florestais em Portugal e Espanha já deixaram ao menos seis mortos, incluindo dois bombeiros. Na Espanha, o fogo consumiu uma área superior a cinco vezes o tamanho de Madri, com mais de 20 focos ativos. Em Portugal, o alerta para risco extremo de incêndio foi estendido para todo o território até terça-feira (19). A polícia resgatou cachorros em regiões afetadas pelo fogo.
