Incêndios florestais devastam Portugal e Espanha com seis mortes

Mais de 20 focos ativos na Espanha; alerta máximo em Portugal

Os incêndios florestais em Portugal e Espanha já deixaram ao menos seis mortos, incluindo dois bombeiros. Na Espanha, o fogo consumiu uma área superior a cinco vezes o tamanho de Madri, com mais de 20 focos ativos. Em Portugal, o alerta para risco extremo de incêndio foi estendido para todo o território até terça-feira (19). A polícia resgatou cachorros em regiões afetadas pelo fogo.

