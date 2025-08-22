Incêndios florestais mobilizam bombeiros na Califórnia e Flórida
Califórnia enfrenta incêndio de grandes proporções; Flórida também foi atingida
Mais de mil bombeiros estão empenhados em controlar um incêndio florestal de grandes proporções na Califórnia, Estados Unidos. As chamas já devastaram uma área equivalente a mais de 350 campos de futebol, forçando a evacuação de moradores do Condado de El Dorado. Simultaneamente, outro incêndio afeta uma reserva florestal na Flórida.
Em outro contexto, a polícia argentina deteve o proprietário de um laboratório após a morte de 87 pessoas devido ao fentanil contaminado. A operação foi autorizada por um juiz federal que ordenou buscas e prisões de diretores técnicos e acionistas após uma denúncia de contaminação detectada em maio.
Na Ucrânia, a Rússia realizou ataques aéreos em várias regiões, resultando na morte de uma pessoa em Lviv e ferindo 15 em uma empresa americana na região de Zacarpatia.
