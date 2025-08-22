Incêndios florestais mobilizam bombeiros na Califórnia e Flórida Califórnia enfrenta incêndio de grandes proporções; Flórida também foi atingida JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de mil bombeiros combatem um grande incêndio florestal na Califórnia.

As chamas devastaram área equivalente a mais de 350 campos de futebol no Condado de El Dorado.

Evacuação de moradores está em andamento devido à gravidade do incêndio.

Outro incêndio florestal também afeta uma reserva na Flórida.

Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia

Mais de mil bombeiros estão empenhados em controlar um incêndio florestal de grandes proporções na Califórnia, Estados Unidos. As chamas já devastaram uma área equivalente a mais de 350 campos de futebol, forçando a evacuação de moradores do Condado de El Dorado. Simultaneamente, outro incêndio afeta uma reserva florestal na Flórida.

Em outro contexto, a polícia argentina deteve o proprietário de um laboratório após a morte de 87 pessoas devido ao fentanil contaminado. A operação foi autorizada por um juiz federal que ordenou buscas e prisões de diretores técnicos e acionistas após uma denúncia de contaminação detectada em maio.

Na Ucrânia, a Rússia realizou ataques aéreos em várias regiões, resultando na morte de uma pessoa em Lviv e ferindo 15 em uma empresa americana na região de Zacarpatia.

Perguntas e Respostas

Quantos bombeiros estão lutando contra o incêndio na Califórnia?

‌



Mais de mil bombeiros estão empenhados em controlar o incêndio florestal de grandes proporções na Califórnia.

Qual área já foi devastada pelo incêndio na Califórnia?

‌



As chamas já devastaram uma área equivalente a mais de 350 campos de futebol.

O que levou à evacuação de moradores no Condado de El Dorado?

‌



A evacuação de moradores foi forçada devido ao incêndio florestal em grande escala na Califórnia.

Além da Califórnia, onde mais há incêndios florestais sendo combatidos?

Outro incêndio está afetando uma reserva florestal na Flórida.

Assista ao vídeo - Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia

