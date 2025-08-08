Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Incidente aéreo em Guarulhos: aviões evitam colisão

Air France e Azul quase se chocam antes da decolagem

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Dois aviões estiveram próximos de uma colisão antes de decolarem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O incidente envolveu uma aeronave da Air France, que tinha autorização para decolagem, e outra da Azul, cuja aproximação foi detectada pela torre de controle.

Após o ocorrido, ambas as aeronaves receberam autorização para decolar. Em comunicado, a Azul afirmou que a aeronave precisou ser reposicionada e reabastecida antes de partir. A Air France não comentou sobre o incidente.

Veja também


Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.