Incidente aéreo em Guarulhos: aviões evitam colisão

Dois aviões estiveram próximos de uma colisão antes de decolarem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O incidente envolveu uma aeronave da Air France, que tinha autorização para decolagem, e outra da Azul, cuja aproximação foi detectada pela torre de controle.
Após o ocorrido, ambas as aeronaves receberam autorização para decolar. Em comunicado, a Azul afirmou que a aeronave precisou ser reposicionada e reabastecida antes de partir. A Air France não comentou sobre o incidente.
