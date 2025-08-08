Logo R7.com
Indústria de pneus brasileira enfrenta tarifas elevadas nos EUA

Exportações para os EUA sofrem com tarifas entre 25% e 50%

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A indústria de pneus brasileira enfrenta tarifas elevadas entre 25% e 50% nos EUA.
  • Os EUA são responsáveis por cerca de um terço das exportações do setor, causando redução na produção.
  • A mudança nas tarifas dificultou o redirecionamento das exportações para outros mercados devido a requisitos específicos.
  • Estima-se que entre 700 a 1.000 empregos estejam em risco, podendo chegar a até 5.000 considerando toda a cadeia produtiva.

 

A indústria de pneus no Brasil está enfrentando desafios significativos devido às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que variam entre 25% para pneus de passeio e até 50% para aqueles destinados a tratores, caminhões, ônibus, motos e bicicletas. Com os EUA representando cerca de um terço das exportações brasileiras do setor, a mudança nas tarifas já resultou em impactos como redução da produção e adiamento de pedidos.

Redirecionar essas exportações para outros mercados não é simples devido às exigências específicas de testes e certificações. Uma fábrica no Rio Grande do Sul interrompeu seus planos de expansão nos Estados Unidos por conta dessas incertezas tarifárias.

Além disso, a indústria enfrenta a concorrência interna dos pneus importados da Ásia e teme demissões significativas. Estima-se que entre 700 a 1.000 empregos estejam em risco inicialmente, podendo chegar a até 5.000 considerando toda a cadeia produtiva.

