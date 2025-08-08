Indústria de pneus brasileira enfrenta tarifas elevadas nos EUA Exportações para os EUA sofrem com tarifas entre 25% e 50% JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 22h52 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A indústria de pneus brasileira enfrenta tarifas elevadas entre 25% e 50% nos EUA.

Os EUA são responsáveis por cerca de um terço das exportações do setor, causando redução na produção.

A mudança nas tarifas dificultou o redirecionamento das exportações para outros mercados devido a requisitos específicos.

Estima-se que entre 700 a 1.000 empregos estejam em risco, podendo chegar a até 5.000 considerando toda a cadeia produtiva.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A indústria de pneus no Brasil está enfrentando desafios significativos devido às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que variam entre 25% para pneus de passeio e até 50% para aqueles destinados a tratores, caminhões, ônibus, motos e bicicletas. Com os EUA representando cerca de um terço das exportações brasileiras do setor, a mudança nas tarifas já resultou em impactos como redução da produção e adiamento de pedidos.

Redirecionar essas exportações para outros mercados não é simples devido às exigências específicas de testes e certificações. Uma fábrica no Rio Grande do Sul interrompeu seus planos de expansão nos Estados Unidos por conta dessas incertezas tarifárias.

Além disso, a indústria enfrenta a concorrência interna dos pneus importados da Ásia e teme demissões significativas. Estima-se que entre 700 a 1.000 empregos estejam em risco inicialmente, podendo chegar a até 5.000 considerando toda a cadeia produtiva.

Veja também

‌



Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Dois aviões quase batem antes de decolagem no Aeroporto Internacional de São Paulo PM revela detalhes do caso de brasileira investigada por matar cinco filhos em Minas Gerais Homem acusado de matar morador de rua é preso em São Paulo Passarelas formadas por cordas viram solução para atropelamentos de animais em rodovias no RS Confira a previsão do tempo para esta sexta (08) Mais de 40% dos brasileiros têm colesterol elevado, segundo SUS Quase 400 pessoas são presas durante operação de combate à violência contra a mulher no Brasil Polícia Militar realiza operação para prender suspeitos de roubo em Paraisópolis, na zona sul de SP Estados Unidos dobram recompensa por informações sobre paradeiro de Nicolás Maduro Minuto JR: homem é preso durante operação no Complexo da Pedreira no Rio de Janeiro Desmatamento no Cerrado cai pela primeira vez no Brasil desde 2019 Mais de 15 mil ciclistas morreram em acidentes nos últimos dez anos no Brasil Benjamin Netanyahu diz que Israel pretende controlar toda a Faixa de Gaza Putin diz que pode se encontrar com Donald Trump para negociar possível fim da guerra da Ucrânia JR Dinheiro: 35% das pessoas com dívidas em atraso não fazem controle financeiro, aponta pesquisa Lula conversa com primeiro-ministro da Índia sobre taxas de 50% impostas pelos EUA Justiça torna réu ex-jogador de basquete preso por espancar a namorada dentro de elevador Lista de sobretaxas comerciais aplicadas pelos EUA entra em vigor nesta quinta-feira (07) Senadores de oposição alegam ter apoio para pedido de impeachment de Alexandre de Moraes Tarifaço: após reunião com governadores, Tarcísio de Freitas cobra ações do governo federal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!