Indústrias brasileiras reduzem investimento em inovação em 2025

Seis em cada dez indústrias do país apostam em inovação; taxa é inferior aos dois anos anteriores

Em 2025, dados do IBGE revelam que apenas 64% das indústrias no Brasil investiram em inovação, uma queda em relação aos anos anteriores, com índices de 68% em 2023 e acima de 70% em 2022. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ainda considera o cenário positivo, destacando investimentos contínuos nos setores químico e de máquinas para aumentar a produtividade.

A pesquisa evidencia que a taxa de inovação caiu pelo segundo ano consecutivo devido a desafios como os altos juros que limitam novos investimentos. Apesar disso, quase metade das empresas planeja aumentar os gastos em pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo disso é uma indústria de embalagens em Ribeirão Pires, São Paulo, que modernizou sua linha de produção para melhorar a eficiência e a satisfação dos clientes.

