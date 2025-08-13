Indústrias paulistas enfrentam sobretaxas dos EUA Setores de aço e suco de laranja buscam reduzir impactos econômicos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 00h29 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h29 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Empresas brasileiras de aço e suco de laranja enfrentam tarifas de até 50% dos EUA.

Uma indústria de aço na Grande São Paulo considera reduzir preços para manter exportações que representam 20% do faturamento.

Tarifas sobre produtos de aço subiram de 2,4% para 50% durante a administração Trump.

Indústria de suco de laranja enfrenta perdas de quase R$ 1 bilhão devido altas tarifas sobre subprodutos.

Empresas brasileiras dos setores de aço e suco de laranja estão enfrentando novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que agora chegam a 50%. Na Grande São Paulo, uma indústria de aço está considerando reduzir preços para manter suas exportações para o mercado americano, que representam até 20% do faturamento mensal.

Esta fábrica processa mais de mil toneladas de aço por mês, essenciais para motores elétricos. A tarifa sobre seus produtos aumentou de 2,4% para 10% durante o governo Trump e agora alcançou 50%. A empresa está negociando com clientes americanos e fornecedores para minimizar perdas reduzindo margens de lucro.

A indústria de suco de laranja também enfrenta desafios com as novas tarifas. Enquanto o suco foi taxado em 10%, subprodutos como gomos e óleos foram tarifados em 50%, resultando em um prejuízo estimado em quase R$ 1 bilhão. Exportadores esperam que medidas tributárias do governo brasileiro aliviem parte desse impacto.

Quais setores estão sendo afetados pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos?

Os setores de aço e suco de laranja estão sendo afetados pelas novas tarifas, que chegam a 50%.

Como a indústria de aço está reagindo às novas tarifas?

Uma indústria de aço na Grande São Paulo está considerando reduzir preços para manter suas exportações para o mercado americano, que representam até 20% do faturamento mensal.

Qual foi o impacto financeiro da nova tarifação sobre a indústria de suco de laranja?

A indústria de suco de laranja enfrenta um prejuízo estimado em quase R$ 1 bilhão, com o suco sendo taxado em 10% e subprodutos como gomos e óleos em 50%.

O que os exportadores de suco de laranja esperam para minimizar os impactos das tarifas?

Os exportadores esperam que medidas tributárias do governo brasileiro aliviem parte do impacto das novas tarifas.

