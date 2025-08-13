Indústrias paulistas enfrentam sobretaxas dos EUA
Setores de aço e suco de laranja buscam reduzir impactos econômicos
Empresas brasileiras dos setores de aço e suco de laranja estão enfrentando novas tarifas impostas pelos Estados Unidos, que agora chegam a 50%. Na Grande São Paulo, uma indústria de aço está considerando reduzir preços para manter suas exportações para o mercado americano, que representam até 20% do faturamento mensal.
Esta fábrica processa mais de mil toneladas de aço por mês, essenciais para motores elétricos. A tarifa sobre seus produtos aumentou de 2,4% para 10% durante o governo Trump e agora alcançou 50%. A empresa está negociando com clientes americanos e fornecedores para minimizar perdas reduzindo margens de lucro.
A indústria de suco de laranja também enfrenta desafios com as novas tarifas. Enquanto o suco foi taxado em 10%, subprodutos como gomos e óleos foram tarifados em 50%, resultando em um prejuízo estimado em quase R$ 1 bilhão. Exportadores esperam que medidas tributárias do governo brasileiro aliviem parte desse impacto.
Quais setores estão sendo afetados pelas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos?
Os setores de aço e suco de laranja estão sendo afetados pelas novas tarifas, que chegam a 50%.
Como a indústria de aço está reagindo às novas tarifas?
Uma indústria de aço na Grande São Paulo está considerando reduzir preços para manter suas exportações para o mercado americano, que representam até 20% do faturamento mensal.
Qual foi o impacto financeiro da nova tarifação sobre a indústria de suco de laranja?
A indústria de suco de laranja enfrenta um prejuízo estimado em quase R$ 1 bilhão, com o suco sendo taxado em 10% e subprodutos como gomos e óleos em 50%.
O que os exportadores de suco de laranja esperam para minimizar os impactos das tarifas?
Os exportadores esperam que medidas tributárias do governo brasileiro aliviem parte do impacto das novas tarifas.
