Inflação deve estourar teto da meta neste ano, prevê Banco Central Crescimento econômico do Brasil também é revisado para baixo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 28/03/2025 - 00h57 )

Inflação deve estourar teto da meta deste ano e chegar a 5,1%, prevê relatório do BC

O Banco Central divulgou um relatório indicando que a inflação deve ultrapassar o teto da meta neste ano, com previsão de atingir 5,1%, acima do limite de 4,5%. Além disso, a expectativa de crescimento da economia brasileira foi ajustada para baixo, de 2,1% para 1,9%.

No mesmo dia, o Tesouro Nacional revelou um déficit de 31,7 bilhões de reais em fevereiro. Este montante representa a diferença entre as receitas obtidas através de impostos e outras fontes e as despesas federais, que incluem serviços públicos e concessões de benefícios fiscais.

