Inflação em fevereiro atinge maior nível em duas décadas no Brasil Contas de luz, mensalidades escolares e alimentos elevam preços e desafiam famílias JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 23h57 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h38 )

Brasil registra a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos

A inflação no Brasil atingiu seu maior nível em duas décadas para o mês de fevereiro, registrando um aumento significativo nos preços da conta de luz, mensalidades escolares e alimentos. Após um desconto na tarifa de energia em janeiro, a conta de luz subiu quase 17%, sendo o principal fator de pressão inflacionária.

As mensalidades escolares também contribuíram para a alta, com reajustes que ultrapassaram 7,5% no ensino fundamental. Alimentos como ovos e café continuaram a impactar o orçamento das famílias.

O índice de inflação em fevereiro foi de 1,31%, comparado a 0,16% em janeiro, marcando o maior registro para este mês desde 2003. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassou 5%, superando o teto da meta anual de 4,5%. Para conter a inflação, o Banco Central planeja novos aumentos na taxa de juros.

Consumidores relatam dificuldades para lidar com os aumentos súbitos nos preços dos alimentos. “Eu estou controlando os gastos”, disse um consumidor preocupado com o impacto no orçamento familiar.

Assista em vídeo - Brasil registra a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos

