Inflação em julho registra alta de 0,26% devido à energia elétrica
Aumento na conta de luz afeta orçamento de famílias em Porto Alegre
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em julho, o índice de inflação foi de 0,26%, influenciado principalmente pelo aumento nos preços da energia elétrica. Mesmo com essa elevação, o resultado ficou abaixo do que o mercado financeiro previa. Em Porto Alegre, uma confeitaria viu sua conta de luz subir significativamente, de menos de R$ 900 em abril para R$ 1.205 em julho.
Durante os primeiros sete meses do ano, a inflação acumulou um aumento superior a 10%, a maior variação para o período desde 2018. Em agosto, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 continuará em vigor, mantendo a pressão sobre os preços e o orçamento das famílias.
A energia elétrica foi o principal fator de influência no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho. De nove grupos analisados, seis apresentaram alta, especialmente habitação e transportes, enquanto vestuário e alimentação tiveram redução nos preços. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou uma alta de 5,23%, superando a meta estabelecida pelo Banco Central. Carolina, proprietária da confeitaria, busca formas de economizar para equilibrar as finanças diante do aumento das despesas com energia.
Qual foi a taxa de inflação registrada em julho e o que a influenciou?
Em julho, a inflação foi de 0,26%, principalmente influenciada pelo aumento nos preços da energia elétrica.
Como o aumento da conta de luz impactou uma confeitaria em Porto Alegre?
Uma confeitaria em Porto Alegre viu sua conta de luz subir de menos de R$ 900 em abril para R$ 1.205 em julho, o que impactou significativamente seus custos.
Qual é a tendência da bandeira tarifária para agosto e qual seu efeito esperado?
Em agosto, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 continuará em vigor, o que deve manter a pressão sobre os preços e o orçamento das famílias.
Qual foi a variação acumulada da inflação nos primeiros sete meses do ano?
A inflação acumulada nos primeiros sete meses do ano superou 10%, a maior variação para o período desde 2018.
