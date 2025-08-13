Influenciador é assaltado durante live no Rio de Janeiro

Um influenciador foi assaltado durante uma live no Rio de Janeiro.
Os criminosos se disfarçaram de vendedores ambulantes para realizar o roubo.
O celular do influenciador foi levado, mas os assaltantes foram presos pela polícia.
Outras notícias incluem a apreensão de canetas de emagrecimento em Goiás e a suspensão do programa "Guardiões da Fauna" no Rio Grande do Sul.
No Rio de Janeiro, um influenciador foi roubado enquanto fazia uma transmissão ao vivo dentro de um carro. Os criminosos estavam disfarçados como vendedores ambulantes. Um deles se aproximou do veículo, tomou o celular do influenciador e fugiu. Ambos foram capturados pela polícia.
Em Goiás, a polícia apreendeu canetas usadas para emagrecimento que estavam sendo enviadas como encomenda em um ônibus com destino a Marabá, no Pará. As investigações continuam para identificar o remetente e o destinatário dos produtos.
No Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu o programa “Guardiões da Fauna”, promovido pelo governo estadual para destinar animais silvestres a voluntários. O Ministério Público levantou preocupações sobre a segurança dos animais e o risco de tráfico ilegal. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente ainda não foi notificada oficialmente sobre a suspensão.
