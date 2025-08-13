Influenciador é assaltado durante live no Rio de Janeiro Criminosos disfarçados de vendedores ambulantes foram presos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 23h26 (Atualizado em 12/08/2025 - 23h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um influenciador foi assaltado durante uma live no Rio de Janeiro.

Os criminosos se disfarçaram de vendedores ambulantes para realizar o roubo.

O celular do influenciador foi levado, mas os assaltantes foram presos pela polícia.

Outras notícias incluem a apreensão de canetas de emagrecimento em Goiás e a suspensão do programa "Guardiões da Fauna" no Rio Grande do Sul.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No Rio de Janeiro, um influenciador foi roubado enquanto fazia uma transmissão ao vivo dentro de um carro. Os criminosos estavam disfarçados como vendedores ambulantes. Um deles se aproximou do veículo, tomou o celular do influenciador e fugiu. Ambos foram capturados pela polícia.

Em Goiás, a polícia apreendeu canetas usadas para emagrecimento que estavam sendo enviadas como encomenda em um ônibus com destino a Marabá, no Pará. As investigações continuam para identificar o remetente e o destinatário dos produtos.

No Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu o programa “Guardiões da Fauna”, promovido pelo governo estadual para destinar animais silvestres a voluntários. O Ministério Público levantou preocupações sobre a segurança dos animais e o risco de tráfico ilegal. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente ainda não foi notificada oficialmente sobre a suspensão.

O que aconteceu com o influenciador no Rio de Janeiro?

Um influenciador foi assaltado durante uma transmissão ao vivo dentro de um carro, quando criminosos disfarçados de vendedores ambulantes se aproximaram e roubaram seu celular.

‌



Os criminosos envolvidos no assalto foram capturados?

Sim, ambos os criminosos que roubaram o influenciador foram capturados pela polícia.

O que a polícia de Goiás apreendeu recentemente?

A polícia de Goiás apreendeu canetas usadas para emagrecimento que estavam sendo enviadas como encomenda em um ônibus com destino a Marabá, no Pará.

‌



Por que o programa “Guardiões da Fauna” foi suspenso no Rio Grande do Sul?

O programa foi suspenso devido a preocupações levantadas pelo Ministério Público sobre a segurança dos animais e o risco de tráfico ilegal.

Veja também

‌



Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 12/08/2025 Quatro pessoas são presas em operação contra roubo de veículos na zona norte do Rio Perfis do influenciador Hytalo Santos são bloqueados por determinação da Justiça da Paraíba 'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos Exclusivo: Empresário acusa advogada e escrivão da Polícia Civil de São Paulo por extorsão Estado de saúde da sargento da Marinha baleada no RJ é gravíssimo Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação contra esquema de corrupção Calor extremo: shoppings em Dubai estão abrindo mais cedo para a prática de atividades físicas Três pessoas são presas em operação que investiga golpes financeiros contra médicos gaúchos Vagas em telemarketing têm sido porta de entrada para o mercado de trabalho de jovens até 24 anos Navio alemão resgata 73 imigrantes em duas operações no Mar Mediterrâneo nesta terça (12) Mudanças no processo para tirar visto americano entram em vigor no começo de setembro Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12) Exército de Israel flagra terroristas do Hamas disfarçados de voluntários na Faixa de Gaza Haddad confirma anúncio do pacote de ajuda aos setores afetados pelo tarifaço para quarta (13) Governo americano publica relatório em que relata piora dos direitos humanos no Brasil e cita Moraes Senado aprova projeto que pode reduzir as filas do INSS Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas Estabilidade dos preços nos EUA fazem o dólar atingir o menor valor desde junho de 2024 Corpo de gari morto a tiros em briga de trânsito é enterrado em BH; suspeito do crime está preso

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!