Influenciador Hytalo Santos é preso por crimes graves Acusações incluem tráfico de pessoas e exploração sexual JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h05 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h05 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos, influenciador, e seu companheiro foram presos por tráfico de pessoas e exploração sexual.

A investigação foi conduzida pelo Ministério Público e delegacia de crimes cibernéticos na Paraíba.

Acusações incluem produção de material pornográfico e trabalho infantil irregular.

Hytalo já havia sido denunciado por festas inadequadas com menores em condomínio de luxo.

O influenciador Hytalo Santos e seu companheiro foram presos após investigações revelarem seu envolvimento em tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. As acusações ganharam destaque após Felipe Bressanin, conhecido como Felca, divulgar um vídeo alertando sobre conteúdos que alimentam redes de pedofilia na internet.

A investigação, conduzida pelo Ministério Público e pela delegacia de crimes cibernéticos da Paraíba, resultou na emissão de mandados de prisão devido à gravidade das acusações. O despacho judicial aponta indícios de produção e comercialização de material pornográfico em redes privadas. Além disso, há acusações de trabalho infantil artístico irregular e constrangimento de menores.

No ano anterior, Hytalo Santos já havia sido denunciado por vizinhos por promover festas com música alta e participação de adolescentes em trajes inapropriados em um condomínio de luxo em João Pessoa. Recentemente, sua residência foi alvo de busca e apreensão, seus perfis nas redes sociais foram bloqueados e ele está proibido de ter contato com menores.

Quais são as acusações contra o influenciador Hytalo Santos?

Hytalo Santos enfrenta acusações de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil.

Quem divulgou informações que levaram às investigações sobre Hytalo Santos?

Felipe Bressanin, conhecido como Felca, divulgou um vídeo alertando sobre conteúdos que alimentam redes de pedofilia na internet.

Qual foi a ação do Ministério Público em relação às acusações contra Hytalo Santos?

O Ministério Público e a delegacia de crimes cibernéticos da Paraíba conduziram a investigação que resultou na emissão de mandados de prisão devido à gravidade das acusações.

Quais foram as consequências para Hytalo Santos após as acusações?

Hytalo Santos teve sua residência alvo de busca e apreensão, seus perfis nas redes sociais foram bloqueados e ele está proibido de ter contato com menores.

