Influenciador Hytalo Santos preso por suspeita de exploração de menores
Prisão ocorreu em operação conjunta entre Polícia Civil e Justiça da Paraíba
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O influenciador Hytalo Santos foi preso na região metropolitana de São Paulo sob suspeita de exploração de menores em vídeos online. A prisão ocorreu em uma casa de luxo em Carapicuíba, onde ele estava com outras sete pessoas. A operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Justiça da Paraíba.
A prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, conhecido como Euro, visa impedir a destruição de provas e a intimidação de testemunhas. Durante a operação, foram apreendidos um veículo e oito celulares para análise. Ambos passaram por exames no Instituto Médico Legal de São Paulo e devem comparecer à audiência de custódia no sábado.
A defesa dos envolvidos afirma que a decisão judicial é ilegal e planeja entrar com um pedido de habeas corpus. A Justiça da Paraíba coordenará os próximos passos, incluindo possíveis transferências dos detidos para o sistema prisional.
Quem é Hytalo Santos e por que ele foi preso?
Hytalo Santos é um influenciador que foi preso na região metropolitana de São Paulo sob suspeita de exploração de menores em vídeos online.
Onde e como ocorreu a prisão de Hytalo Santos?
A prisão ocorreu em uma casa de luxo em Carapicuíba e foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Justiça da Paraíba.
Qual o objetivo da prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro?
A prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, conhecido como Euro, visa impedir a destruição de provas e a intimidação de testemunhas.
Qual é a posição da defesa de Hytalo Santos em relação à prisão?
A defesa de Hytalo Santos afirma que a decisão judicial é ilegal e planeja entrar com um pedido de habeas corpus.
