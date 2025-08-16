Influenciador Hytalo Santos preso por suspeita de exploração de menores Prisão ocorreu em operação conjunta entre Polícia Civil e Justiça da Paraíba JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h04 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos, influenciador, preso por suspeita de exploração de menores em vídeos online.

A prisão ocorreu em Carapicuíba, em uma operação da Polícia Civil e Justiça da Paraíba.

Foram apreendidos um veículo e oito celulares para análise durante a operação.

A defesa dos presos busca habeas corpus, alegando ilegalidade na decisão judicial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O influenciador Hytalo Santos foi preso na região metropolitana de São Paulo sob suspeita de exploração de menores em vídeos online. A prisão ocorreu em uma casa de luxo em Carapicuíba, onde ele estava com outras sete pessoas. A operação foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Justiça da Paraíba.

A prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, conhecido como Euro, visa impedir a destruição de provas e a intimidação de testemunhas. Durante a operação, foram apreendidos um veículo e oito celulares para análise. Ambos passaram por exames no Instituto Médico Legal de São Paulo e devem comparecer à audiência de custódia no sábado.

A defesa dos envolvidos afirma que a decisão judicial é ilegal e planeja entrar com um pedido de habeas corpus. A Justiça da Paraíba coordenará os próximos passos, incluindo possíveis transferências dos detidos para o sistema prisional.

Quem é Hytalo Santos e por que ele foi preso?

Hytalo Santos é um influenciador que foi preso na região metropolitana de São Paulo sob suspeita de exploração de menores em vídeos online.

‌



Onde e como ocorreu a prisão de Hytalo Santos?

A prisão ocorreu em uma casa de luxo em Carapicuíba e foi realizada pela Polícia Civil em conjunto com a Justiça da Paraíba.

Qual o objetivo da prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro?

A prisão preventiva de Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Vicente, conhecido como Euro, visa impedir a destruição de provas e a intimidação de testemunhas.

‌



Qual é a posição da defesa de Hytalo Santos em relação à prisão?

A defesa de Hytalo Santos afirma que a decisão judicial é ilegal e planeja entrar com um pedido de habeas corpus.

Veja também

‌



PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Regulação das redes sociais no Brasil será feita em dois projetos de lei Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025 Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP) Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022 Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro Caminho escolhido pelo governo para amenizar efeitos do tarifaço deve impactar gastos públicos Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012 Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!