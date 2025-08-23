Logo R7.com
Influenciadora digital é presa por suspeita de movimentar R$ 217 milhões

Operação da PF em Araguaína apreende bens de luxo ligados a Karol Digital

PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro
PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, em Araguaína, Tocantins. Ela é suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em locais associados à influenciadora.

O namorado dela também foi detido. As autoridades apreenderam carros de luxo e bloquearam mansões e fazendas ligadas à investigação. A suspeita é que Karol Digital tenha movimentado mais de R$ 217 milhões nos últimos quatro anos.

Assista ao vídeo - PF prende influenciadora suspeita de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro

