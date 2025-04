Início da safra de cana-de-açúcar traz expectativas positivas para o setor Produção pode influenciar na diminuição dos preços do etanol JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 00h03 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h03 ) twitter

Safra da cana-de-açúcar começa com boas perspectivas para agricultores e empresários

A safra de cana-de-açúcar teve início no Brasil, trazendo otimismo para agricultores e empresários devido à possibilidade de redução nos preços do etanol. A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) estima uma produção de 685 milhões de toneladas, representando uma diminuição de 3,8% em comparação ao ano anterior, causada por condições climáticas adversas e queimadas no Sudeste.

A região Sudeste é responsável por quase dois terços da produção nacional. No entanto, o Centro-Oeste, segunda maior produtora, teve condições climáticas favoráveis, resultando em uma safra recorde. A produção de etanol em 2025 é projetada para atingir mais de 34 bilhões de litros, incluindo o derivado do milho, com um declínio de 4% em relação à safra anterior.

O processo de produção envolve a moagem da cana, extração do caldo e fermentação. O produto final fica pronto em cerca de oito horas. Durante a safra, a oferta maior pode levar a uma redução nos preços. Atualmente, abastecer com etanol é vantajoso em cinco capitais brasileiras: Rio Branco, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia. Em Goiânia, o preço do litro é R$ 3,89.

