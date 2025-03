Início do outono traz frio ao Sul e chuvas intensas ao Sudeste Ar frio provoca geadas na Serra Catarinense; chuvas fortes no Sudeste JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 22h02 (Atualizado em 19/03/2025 - 22h02 ) twitter

Outono começa nesta quinta (20); saiba como fica o tempo

O outono começa trazendo mudanças climáticas significativas no Brasil. No Sul, o ar frio derruba as temperaturas, com previsão de geada nas áreas mais altas da serra catarinense. No Sudeste, chuvas intensas atingem o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, elevando o risco de transtornos.

Apesar do início frio nas regiões Sul e Sudeste, a previsão é de que as temperaturas fiquem acima da média durante a estação em grande parte do país. Destaque para Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

No primeiro dia do outono, São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra devem registrar mínimas entre 7 e 9 graus. Em São Paulo, o dia será nublado com garoa e máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro e São Luís, são esperadas chuvas fortes com máximas de até 27 graus.

Instabilidades continuam nas regiões Sudeste e Norte. A frente fria avança no mar trazendo mais chuvas para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Zona da Mata Mineira. Em outras capitais como Curitiba e Belo Horizonte, as temperaturas máximas chegam a 25 e 27 graus respectivamente.

Em Campinas, São Paulo, espera-se um dia ensolarado com temperaturas chegando a 29 graus à tarde. Guanambi, na Bahia, enfrentará calor intenso com máximas de até 37 graus nos próximos dias.

