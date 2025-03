INMET emite alerta para temporais em mais de mil municípios brasileiros Chuva intensa prevista para a região Sul; capitais Curitiba e Brasília também estão sob alerta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 23h35 (Atualizado em 26/03/2025 - 23h35 ) twitter

Confira a previsão do tempo para esta quinta (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para temporais em 1.774 municípios brasileiros nesta quinta-feira. Todos os estados da região Sul devem registrar chuvas intensas, especialmente em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Cunha Porã, em Santa Catarina, e Cascavel, no Paraná. As capitais Curitiba e Brasília também estão sob alerta.

As pancadas de chuva estão previstas para ocorrer principalmente à tarde, com temperaturas máximas entre 26 e 29 graus. No Rio de Janeiro, são esperadas chuvas rápidas com temperaturas chegando a até 31 graus.

Em Chapecó, Santa Catarina, é esperado que chova forte até sexta-feira, com redução no sábado. Já em Tamandaré, Pernambuco, o sol prevalece pela manhã seguido por chuvas rápidas à tarde e temperaturas próximas aos 30 graus.

