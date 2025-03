INSS começa a pagar nesta quinta (6) os benefícios antecipados de março JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 01h10 ) twitter

Cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas do INSS tiveram seus pagamentos antecipados para quinta-feira (6) e sexta-feira (7). Os segurados com cartão final 8, 9 e 0 que recebem até um salário mínimo receberão hoje. Aqueles que ganham acima do mínimo terão os depósitos feitos nas contas com dígitos finais 3, 4, 5, 8, 9 e 0.

