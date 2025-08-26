INSS enfrenta críticas por demora em reembolso a aposentados

Aposentados enfrentam dificuldades para reaver valores descontados indevidamente pelo INSS.
Muitos aposentados e pensionistas relatam dificuldades para reaver valores descontados de forma indevida pelo INSS. Apesar de mais de 1,9 milhão de pessoas já terem recebido o reembolso, muitos ainda esperam pela análise de impugnação. Esses beneficiários não reconhecem as assinaturas eletrônicas nos documentos que autorizavam as cobranças.
A orientação para quem enfrenta essa situação é procurar o PROCON, registrar um boletim de ocorrência e considerar uma ação judicial com a Defensoria Pública ou um advogado.
