INSS enfrenta críticas por demora em reembolso a aposentados

Beneficiários relatam dificuldades para recuperar valores descontados indevidamente

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Aposentados enfrentam dificuldades para reaver valores descontados indevidamente pelo INSS.
  • Mais de 1,9 milhão de beneficiários já receberam reembolso, mas muitos ainda aguardam análise de impugnação.
  • Cristiano é um exemplo de quem contestou descontos e ainda não obteve resposta do INSS.
  • Orientação para os afetados inclui procurar o PROCON e considerar ação judicial.

 

Muitos aposentados e pensionistas relatam dificuldades para reaver valores descontados de forma indevida pelo INSS. Apesar de mais de 1,9 milhão de pessoas já terem recebido o reembolso, muitos ainda esperam pela análise de impugnação. Esses beneficiários não reconhecem as assinaturas eletrônicas nos documentos que autorizavam as cobranças.

A orientação para quem enfrenta essa situação é procurar o PROCON, registrar um boletim de ocorrência e considerar uma ação judicial com a Defensoria Pública ou um advogado.

Perguntas e Respostas

Quais são os principais problemas enfrentados por aposentados e pensionistas em relação ao INSS?

Aposentados e pensionistas relatam dificuldades para reaver valores descontados indevidamente pelo INSS, sendo que muitos ainda aguardam a análise de suas impugnações.


Qual orientação é dada para quem enfrenta problemas com descontos indevidos do INSS?

A orientação é procurar o PROCON, registrar um boletim de ocorrência e considerar uma ação judicial com a Defensoria Pública ou um advogado.


