INSS investiga fraude em assinaturas de aposentados
Seis entidades são suspeitas de falsificar assinaturas em contestações
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está investigando seis entidades suspeitas de usar um software para falsificar assinaturas em respostas a contestações de aposentados sobre descontos indevidos. A auditoria busca esclarecer as irregularidades, que afetam cerca de 1,8 milhão de aposentados e pensionistas que já concordaram com o acordo de ressarcimento do governo, enquanto 600 mil ainda não aderiram.
A maioria dos afetados é composta por idosos, que enfrentam dificuldades, especialmente ao tentar registrar reclamações por telefone. Até agora, 75% dos que têm direito ao ressarcimento conseguiram um acordo. Aqueles que ainda não o fizeram devem procurar uma agência dos Correios ou usar o aplicativo Meu INSS até 14 de novembro para solicitar o reembolso.
Quais entidades estão sob investigação pelo INSS?
Seis entidades estão sendo investigadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por suspeita de falsificar assinaturas em contestações de aposentados.
Quantos aposentados e pensionistas estão afetados pela fraude?
Cerca de 1,8 milhão de aposentados e pensionistas que concordaram com o acordo de ressarcimento do governo estão afetados, enquanto 600 mil ainda não aderiram.
Como os aposentados podem solicitar o reembolso pelos descontos indevidos?
Os aposentados que ainda não solicitaram o reembolso podem procurar uma agência dos Correios ou utilizar o aplicativo Meu INSS até 14 de novembro.
Que dificuldades os beneficiários enfrentam ao tentar registrar reclamações?
A maioria dos beneficiários, especialmente idosos, enfrenta dificuldades ao tentar registrar reclamações, principalmente pelo telefone ou aplicativo, sendo aconselhados a buscar auxílio nas agências dos Correios.
